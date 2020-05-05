Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач насмішив українців фотографією з оригінальною «зброєю»
Популярний гуморист навіть на карантині не перестає смішити своїх шанувальників. Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим забавним фото в своєму Instagram. На знімку Ткач стоїть біля вікна, озброївшись сушеною щукою. Ткач робить вигляд, ніби «прицілюється», помітивши за кадром щось страшне.
«Потрібно бути завжди напоготові…і не попадатися на гачок)))», - з гумором підписав фото артист.
Його шанувальники тут же взялися коментувати публікацію.
Стихія пронеслася по Одещині, затопила будинки і зруйнувала мости: кадри наслідків
«Благаю, допоможи мені»: Україна попрощалася з відомою співачкою, за яку молилися 2 роки
Скасування медреформи в Україні, екстрене звернення Зеленського: хто може залишитися без допомоги
Гальцев похвалив президента РФ за агресивну політику проти України: "Путін увійде в історію"
«Ткач, щука, красень!», «Юра, її з лука потрібно стріляти!)», «Дружині пощастило, такий чоловік приколіст», «Схоже хтось ящиком пива націлився», «Спокійно і повільно покладіть щуку, без різких рухів!», «Це скільки пива треба що б з'їсти цю щуку», «Рембо», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Ткач збентежив відео, на якому заспівав дуетом хіт Олі Полякової "Королева ночі". Артист опублікував свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на який тут же бурхливо відреагували користувачі. Вся справа в його п'ятирічній доньці Лізі, разом з якою він виконав відому пісню Полякової. На початку дівчинка розгубилася після слів батька "давай, починай", але потім швидко підхопила хвилю і почала співати про "королеву ночі". Юрій при цьому їй підспівував, пародіюючи тоненький голосок.
Виявилося, Ліза навіть краще батька знає слова, поправивши його в кінці виступу.
Нагадаємо, Ткач із "Квартал 95" показав свою дочку-заміну Полякової, відео підірвало мережу.
Як повідомляла Politeka, Полякова у міні-сукні засмущала Кошового і Ткача з "Квартал 95", гаряче фото.
Також Politeka писала, що Ткач і Кошовий із Квартал 95 несподівано вляпалися в скандал.