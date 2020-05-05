Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач насмішив українців фотографією з оригінальною «зброєю»

Популярний гуморист навіть на карантині не перестає смішити своїх шанувальників. Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим забавним фото в своєму Instagram. На знімку Ткач стоїть біля вікна, озброївшись сушеною щукою. Ткач робить вигляд, ніби «прицілюється», помітивши за кадром щось страшне.

«Потрібно бути завжди напоготові…і не попадатися на гачок)))», - з гумором підписав фото артист.

Його шанувальники тут же взялися коментувати публікацію.

«Ткач, щука, красень!», «Юра, її з лука потрібно стріляти!)», «Дружині пощастило, такий чоловік приколіст», «Схоже хтось ящиком пива націлився», «Спокійно і повільно покладіть щуку, без різких рухів!», «Це скільки пива треба що б з'їсти цю щуку», «Рембо», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Ткач збентежив відео, на якому заспівав дуетом хіт Олі Полякової "Королева ночі". Артист опублікував свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на який тут же бурхливо відреагували користувачі. Вся справа в його п'ятирічній доньці Лізі, разом з якою він виконав відому пісню Полякової. На початку дівчинка розгубилася після слів батька "давай, починай", але потім швидко підхопила хвилю і почала співати про "королеву ночі". Юрій при цьому їй підспівував, пародіюючи тоненький голосок.

Виявилося, Ліза навіть краще батька знає слова, поправивши його в кінці виступу.

Нагадаємо, Ткач із "Квартал 95" показав свою дочку-заміну Полякової, відео підірвало мережу.

Як повідомляла Politeka, Полякова у міні-сукні засмущала Кошового і Ткача з "Квартал 95", гаряче фото.

Також Politeka писала, що Ткач і Кошовий із Квартал 95 несподівано вляпалися в скандал.