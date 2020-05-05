Відомий танцюрист і бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан) влаштував грандіозне шоу з роздяганням

Скандальний чоловік Наташі Корольової не перестає радувати своїх численних прихильниць гарячими кадрами навіть під час карантину. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз артист опублікував в Instagram кадри зі свого виступу на сцені.

На відео Тарзан еротично танцює під музику і виконує свій головний номер: поступово роздягається, демонструючи публіці накачане тіло. Під кінець артист залишається в одних трусах. В них він стрибає по сцені і вигинається, повиснувши на мотузках.

Відео з Тарзаном тут же почали обговорювати його шанувальники.

«Шикарні як завжди!», «Сергій, це – браво!», «Прекрасний чоловік як же гарно все Красиво, талановито, незрівнянний виступ», «Це не просто танець. Це соло душі. І я рада, що здатна її почути», «Ви народжені для того, щоб радувати око! Сергій, дякую!!! Таке красиве, захоплююче шоу!!!! Вловила тему номера. Накотилася сльоза, потім якийсь трепет...», «Це неймовірно красиво!», «Чарівне видовище!», «Браво, артисте!», «Ну шо, пощастило Натасі, шо вже», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Тарзан поділився фото з Корольовою. На знімку він обняв Наталку, яка була в чорній сукні і в щось замотана. Королева закрила очі від задоволення, а Сергій схилив голову над плечем співачки. Фотографія вийшла досить ніжною і цікавою.

Фанати поставили майже 400 лайків і написали кілька коментарів, в яких хвалили пару і висловлювали свою любов смайликами.

Нагадаємо, Наташа Корольова отожгла з сином після самогонки Тарзана.

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