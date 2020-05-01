Известный российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), который является мужем певицы Наташи Королевой, показал, как готовится к празднику

На кадрах Тарзан показывает всем известный агрегат, при помощи которого изготавливает самогон. Он снял весь процесс и приговаривал, что это "хорошая водичка" и ему "будет весело". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Готовимся к празднику. Всем выдержки. Праздничный стол", - написал Глушко.

Фанаты посмотрели ролик почти 15 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Не может быть", "Молодцы, первачок", "Вау, наш человек", "Не болей", "А разве не запрещено такое? Не боитесь ?", "Или сразу аппарат везите ..., может я кроме своей Авторской арома-косметики ещё и самогонку гнать начну с ароматами эфирных масел ))) Станем вашими дистрибьюторами по США )))".

Ранее мы сообщали, что 50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан озадачил видом в неоднозначном образе.

В этот раз артист появился в неожиданном комичном виде на новом фото, которое представил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Знаменитый артист активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм, поэтому каждое свое фото он старается сделать необычнее или забавнее предыдущего. Сергей любит также хвастаться своей фигурой, которой он гордится из-за многочисленных тренировок.

Напомним, Тарзан в образе накаченного ангела не сдержался и показал, какой он бывает в гневе

А еще Politeka писала, что Тарзан похвастался своими умениями в спортзале, оценили не все

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