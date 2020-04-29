50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, озадачил видом в неоднозначном образе

В этот раз артист появился в неожиданном комичном виде на новом фото, которое представил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Знаменитый артист активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм, поэтому каждое свое фото он старается сделать необычнее или забавнее предыдущего. Сергей любит также хвастаться своей фигурой, которой он гордится из-за многочисленных тренировок, передает Politeka.net.

Артист предстал в достаточно необычном виде – в ярко-синих плавках и в дамской шляпе с широкими полями, судя по всему, его жены Наташи Королевой. Причем звезду видно размыто, а сам он стоит достаточно далеко в домашней обстановке возле шкафа.

Шуточный кадр вызвал бурную реакцию в сети:

«No name....😁из альбома " Настроение"», «Все дело в шляпе😉», «Нужна персональная тренировка 💪🏼», «Боже боже», «Хочу такую шляпу😂👍», «Мери Поппинс, до свидания! 😁😁😁😁», «Все дело в шляпе 😉🔥», «Прекрасен ... Эстетически приятно глазу 😄 Люди, будем добрее! Красивое тело всегда хорошо! Сейчас на Вас опять налетят хейтеры😁», «Прекрасен», «О а сколько стоит персональная тренировка?», «Вау, какая шляпа🔥».

До этого артист появился в спортзале в нетипичном для себя наряде и похвастался достижениями. Звезда отметил также и причину, почему не любит выставлять какие-то непонятные фото ему с фитнес-резинками и прочьим вспомогателньым материалом.

«....вот ,почему я не выставляю трень с резинками,бутылками и прочим никчёмным скарбом....😏 ...но вы там...крепитесь😁 #тарзан #тарзаншоу #карантин #фитнес», - пишет Глушко под новым постом.

А вот что ответили поклонники:

«Какой Сережа бровастенький😊👍», «Сережа, я свами согласна на все сто, инвентарь никчемный и бесполезный.👏😂», «Ох как оптимизма в тебе очень много,скажет народ тебе просто -Серега. Одним значит просто сидеть и со**ть, тебе же как тренишь всем показать», «Сергей спасибо вам большое! Что вы помогаете людям!», «Поддерживаю Серега💪🏼».

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

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