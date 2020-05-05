Известный танцор и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан) устроил грандиозное шоу с раздеванием

Скандальный муж Наташи Королевой не перестает радовать своих многочисленных поклонниц горячими кадрами даже во время карантина. Как сообщает Politeka.net, на этот раз артист опубликовал в Инстаграм кадры со своего выступления на сцене.

На видео Тарзан эротично танцует под музыку и выполняет свой главный номер: постепенно раздевается, демонстрируя публике накачанное тело. Под конец артист остается в одних трусах. В них он прыгает по сцене и выгибается, повиснув на веревках.

Видео с Тарзаном тут же принялись обсуждать его поклонники.

«Шикарны как всегда!», «Сергей, это – браво!», «Прекрасный мужчина как же красиво все Красиво, талантливо, бесподобное выступление», «Это не просто танец. Это соло души. И я рада, что способна её услышать», «Вы рождены для того, чтобы радовать глаз! Сергей, спасибо!!! Такое красивое, завораживающее шоу!!!! Уловила тему номера. Накатила слеза, потом какой то трепет...», «Это невероятно красиво!», «Завораживающее зрелище!», «Браво, артист!», «Ну шо, свезло Натахе, че уж», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Тарзан поделился фото с Королевой. На снимке он обнял Наташу, которая была в черном платье и во что-то замотана. Королева закрыла глаза от удовольствия, а Сергей склонил голову над плечом певицы. Фотография получилась довольно нежной и интересной.

Фанаты поставили почти 400 лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили пару и выражали свою любовь смайликами.

Напомним, Наташа Королева отожгла с сыном после самогонки Тарзана.

А еще Politeka сообщала, что праздничный Тарзан показал свой огромный агрегат, Королева не устоит.

Также Politeka писала, что раздетый Тарзан показал, почему Королева с ним не разводится.