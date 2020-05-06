Популярний український співак Віталій Козловський жорстко висловився про карантин на тлі епідемії китайського вірусу

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, жорстку публікацію виконавець опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Віталій Козловський в грубій формі зізнався, що йому вже набридли обмежувальні заходи, введені на тлі епідемії китайського вірусу.

"Не знаю, як вас, але мене цей б**ь, с*ка, на**й карантин вже задовбав. Дуже хочеться кудись поїхати провітритися, змінити обстановку", - зізнався співак.

Він також попросив своїх шанувальників порадити йому мальовничі місця, куди зараз можна з'їздити в умовах карантину.

"Може, в межах Київської області, а може і ні. Порадьте, будь ласка якісь мальовничі місця, на що варто подивитися, порадувати око. Адже наша країна багата унікальними місцями! Чекаю інфо в коментарях", - підсумував співак в Instagram.

Користувачі підтримали виконавця і додали, що на карантині хочеться поїхати куди-небудь у ліс.

"Відмінно виглядаєш, Віталій! Фото клас, найкращий кумир в Україні", "В Одесу. Є класні обриви, є Куяльницький лиман, там можна прям на воду з'їхати", "Згодна, просто реально задовбав цей карантин,дійсно хочеться кудись поїхати де тиша,ліс і людей немає...тільки з тобою я б хотіла кудись поїхати", "Терпіть!", "Ідеальний образ", "В Одесу, зараз море дуже чисте, дуже гарне", - написали вони в коментарях.

Віталій Козловський відомий не тільки своїми піснями, але і бурхливим особистим життям. В одному з інтерв'ю він зізнався, що його першим захопленням стала однокласниця в початковій школі. У випускному класі з дівчиною пов'язував спільний інтерес до музики. Однак розвитку відносин завадила ревнощі.

Наступна любов залишилася без відповіді. Молоді люди співали в одному хорі, але дівчина не відповідала взаємністю.

У 2016-му шанувальники отримали підтвердження, що їх кумир зустрічається з учасницею шоу «Холостяк» і зіркою «Плейбоя» Раміною Есхакзай. Дівчина знялася у відвертому кліпі співака «Відпускаю на».

Але щастя виявилося недовгим і вже в 2017 році пара оголосила про розставання.

Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.

Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины.