Популярный украинский певец Виталий Козловский жестко высказался о карантине на фоне эпидемии китайского вируса

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, жесткую публикацию исполнитель опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Виталий Козловский в грубой форме признался, что ему уже надоели ограничительные меры, введенные на фоне эпидемии китайского вируса.

"Не знаю, как вас, но меня этот этот б**ь, с*ка, на**й карантин уже задолбал. Очень хочется куда-то поехать проветриться, сменить обстановку", - признался певец.

Он также попросил своих поклонников посоветовать ему живописные места, куда сейчас можно съездить в условиях карантина.

"Может, в пределах Киевской области, а может и нет. Посоветуйте, пожалуйста какие-то живописные места, на что стоит посмотреть, глаз порадовать. Ведь наша страна богата уникальными местами! Жду инфо в комментариях", - подытожил певец в Instagram.

Пользователи поддержали исполнителя и добавили, что на карантине хочется уехать куда-нибудь в лес.

"Отлично выглядишь, Виталий! Фото класс, самый лучший кумир в Украине", "В Одессу. Есть классные обрывы, есть Куяльницкий лиман, там можно прям к воду съехать", "Согласна, просто реально задолбал этот карантин,хочется действительно куда-то уехать где тишина,лес и людей нет...только с тобой я бы хотела куда-то поехать", "Терпите!", "Идеальный образ", "В Одессу, сейчас море очень чистое, очень красивое", - написали они в комментариях.

Виталий Козловский известен не только своими песнями, но и бурной личной жизнью. В одном из интервью он признался, что его первым увлечением стала одноклассница в начальной школе. В выпускном классе с девушкой связывал общий интерес к музыке. Однако развитию отношений помешала ревность.

Следующая любовь осталась безответной. Молодые люди пели в одном хоре, но девушка не отвечала взаимностью.

В 2016-м поклонники получили подтверждение, что их кумир встречается с участницей шоу «Холостяк» и звездой «Плейбоя» Раминой Эсхакзай. Девушка снялась в откровенном клипе певца «Отпускаю на».

Но счастья оказалось недолгим и уже в 2017 году пара объявила о расставании.

Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.