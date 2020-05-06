Знаменита українська співачка Настя Каменських зважилася на серйозне візнання - дівчина заявила про свою депресію

Як виявилося, зі слів артистки, ще три роки тому вона була серйозної депресії і ледь справлялася зі складним періодом свого життя. Якщо ж зараз Настя – вічно позитивна і яскрава людина, що розповідає про те, як боротися з проблемами, то раніше все було по-іншому. Каменських розповіла, що навіть замислювалася про смерть, пише Рoliteka.net.

У спеціальній програмі "Життя відомих людей" артистка повідомила, що три роки тому вона різко задумалася про брак часу, про те, як багато треба встигнути і змінити (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Мені виповнилося 30 років. Я ніколи не думала про смерть, а тут у мене щось перевернулося. І я почала думати, що у нас дуже мало часу, треба все встигнути. І якось мене заклинило", – заявила співачка в шоу, вже представленому на Ютуб каналі.

За словами співачки, вона позбулася від поганих думок поступово, завдяки книгам і старанності. Зірці довелося читати добу безперервно:

"Допомогла мені книга Люка Феррі "Філософський трактат". Там філософи розповідають про своє ставлення до життя і смерті взагалі", – розповіла Каменських.

Схоже, книга і правда допомогла, адже нещодавно Настя навіть організувала 21-денний марафон для схуднення, придбання гармонії і налагодженню особистого життя. Зі своїми фанатами зірка торкнулася багато важливих тем.

Відзначимо також, в мережі не перестають обговорювати фото Насті Каменських та її колишнього хлопця. На архівних матеріалах пара виглядає щасливою і закоханою.

Відомо, що роман між артисткою і Володимиром Дятловим почався ще в 2005 році. Дівчина познайомилася з хлопцем, коли навчалася на факультеті українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет» (США) в Києві.

Пізніше Настя і Володимир стали кумами, провівши хрещення дочки близьких друзів. А в 2016 році обидва пережили страшну трагедію. Сім'я Дятлових разом з Каменських їхала відзначати день народження. Сталося ДТП, в результаті якого мати, батько і молодша сестра Володимира загинули, а Настя та її кум дивом вижили.

У зірки діагностували струс мозку і сильну травму ноги. Пізніше Настя розповіла, що її життя кардинально змінилося після цієї аварії і вона стала шалено популярною.

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