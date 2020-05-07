Багато зірок вибирають собі в супутники більш молодих чоловіків. Такі шлюби давно стали нормальним явищем, яке перестали засуджувати в суспільстві.

Politeka.net згадала найяскравіші пари, у яких велика (й не дуже) різниця у віці.

Одна з найбільш великих різниць у віці, мабуть, у російської співачки Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна. Він молодший від примадонни на 27 років. Втім, її колишній чоловік Філіп Кіркоров теж був значно молодшим зірки. Їх різниця становила 18 років.

Супермодель Хайді Клум нещодавно вийшла заміж за молодого музиканта Тома Каулітца. Пару не зупинила різниця у віці 16 років, а також четверо дітей красуні. У соцмережах подружжя із задоволенням ділиться спільними знімками. До речі, до Тома модель зустрічалася з чоловіком, який молодший за неї на 13 років.

Актриса і співачка Дженніфер Лопес зараз живе з бейсболістом Алексом Родрігесом, який молодший за неї на шість років. Варто відзначити, що до цього вона шість років зустрічалася з танцівником Каспером Смартом, який був молодше зірки на 18 років.

У принца Гаррі та його дружини Меган Маркл теж є різниця у віці. Меган старше принца на три роки.

У російської телеведучої Лєри Кудрявцевої, яка раніше зустрічалася зі співаком Сергієм Лазарєвим, відбулося весілля зі спортсменом, який молодший за неї на 17 років.

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