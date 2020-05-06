42-річний російський актор театру і кіно Петро Красилов бореться з хворобою

Стало відомо про те, що у зірки серіалів нульових "Не родись вродливою" і "Бідна Настя" виявили китайський вірус, який поставив на коліна весь світ, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Mash.

Наголошується, що Красилову терміново викликали "швидку допомогу" ще вчора, 5 травня.

"Медики вирішили його забрати. Актора доставили в КТ-центр, провели йому комп'ютерну томографію легень та інші дослідження. І виявили ковід", - йдеться в повідомленні.

Мабуть, стан зірки не настільки серйозний, так як його відправили на домашнє лікування.

Раніше ми повідомляли, з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус тривалий час у лікарні провела народна артистка Надія Бабкіна. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність "уханьської зарази", стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

При цьому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Тяжкість стану співачки лікарі пояснюють елементарною халатністю. За їх словами, вона дуже погіршила своє становище тим, що два тижні займалася вдома самолікуванням.

У мережі з'явилася інформація, що Бабкіну міг заразити інший артист Лев Лещенко, у якого достовірно виявили китайський вірус. Примітно, що останній повернувся з дружиною із США, як тільки стало відомо про карантин, і заявив в інтерв'ю, що не бачить причин для паніки. При цьому Лещенко встиг побувати на шоу Андрія Малахова та інших публічних заходах.

Нагадаємо, що із зіркою «Бідна Настя» сталося непередбачене по дорозі в Україну.

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