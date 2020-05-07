Красуні минулого століття все ще в строю

Більшість моделей завершують свою кар'єру, як тільки їх вік більше не дозволяє виходити на подіум. Але супермоделі залишаються в професії надовго і навіть в зрілому віці виглядають на всі 100%

Politeka.net згадала найяскравіших моделей, які після 40 років виглядають так само гаряче, як і в молодості.

55-річна модель і актриса Моніка Беллуччі незважаючи на свій вік залишається однією з найбажаніших жінок планети. Красуня має свій неповторний стиль, який робить її особливо гарячою.

46-річна Хайді Клум досі бере участь у фотосесіях та рекламних зйомках. Зірка не збирається старіти, напевно тому в минулому році вийшла за музиканта, який на 16 років молодше її.

Супермоделі Наомі Кемпбелл 49 років. «Чорна пантера» така само загадкова, як і в молодості. Її краса з часом стає все яскравіше.

Сінді Кроуфорд в свої 54 роки помітно постаріла, але не втратила колишнього шарму. До речі, у красуні підростає неймовірна дочка Кайя, яка дуже схожа на неї. У свої 18 років дівчина вже стала відомою моделлю.

Німецька супермодель Клаудія Шиффер теж не відстає від своїх колег. У свої 49 років блондинка виглядає чудово і навіть бере участь у відвертих зйомках.

Нагадаємо, що юна дочка Сінді Кроуфорд в зухвалому міні задерла сорочку, оголивши ідеальні форми: мама буде пишатися.

Як повідомляла Politeka, розкішна Моніка Беллуччі розбурхала видом в тісному платті: «Карколомна».

Також Politeka писала, що роздягнена Хайді Клум побешкетувала з молодим чоловіком, перетворивши його в дівчинку: особисте відео розбурхало мережу.