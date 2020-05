View this post on Instagram

@ekaterinakukhar_official закликала усіх нас підтримати медичних працівників, які працюють в умовах поширення коронавірусу в Україні. Приєднуйтеся до благодійного марафону "Ти не один" і відправляйте СМС зі словами підтримки лікарям на номер 88001, робіть благодійні внески на сайті УББ за посиланням в сторіз. Підтримуйте наших лікарів не лише лайком🤍 #тинеодин #одинплюсодин