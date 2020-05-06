Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", вирішила змінити себе

На ролику Кухар сидить в кріслі у світлій футболці. Катерина розповіла про те, що буде благодійний марафон, щоб допомогти медикам. Але в ролику відразу кидаються в очі волосся, які зірка висвітлила. До цього вони були чорними, а зараз балерина стала русою. Досить незвично бачити дівчину в такому своєрідному способі, адже раніше вона підкорювала серця тим, що пекуча брюнетка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку каналу 1+1 в Instagram.

Фанати переглянули відео майже шість тисяч разів і написали кілька коментарів, в яких підтримали ідею.

Раніше ми повідомляли, що Катерина Кухар показала, кого дякує за появу дітей.

«Друзі, хочу познайомити вас з однією людиною — це заслужений лікар України Семенченко Тетяна Олександрівна. (Гортайте карусель 👉🏻) Завдяки їй, її професіоналізму та безмежною самовіддачею, на світ з'явилися мої довгоочікувані дітки. Впевнена, що багато хто мої друзі і знайомі впізнають її рідне обличчя», - зазначила вона.

Повідомлялося, що українська балерина Катерина Кухар здивувала шанувальників пікантним знімком, який зробила в Чистий четвер.

«Чистий Четвер-це не тільки про підготовку до найсвітлішого свята і банних процедурах....В це свято потрібно ще й" вимити " свої думки: не думати про погане, не лаятися і не ображатися.. ☝🏻Тому, краще цей день провести тільки з позитивними думками та гарним настроєм...», - йдеться в повідомленні.

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