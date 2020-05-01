Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала странный танец

В ролике Кухар лежит на кровати, а через ее плечи свисают большие небритые ноги, которые она держала руками. Можно предположить, что они принадлежат мужу Екатерины - Александру Стоянову. В ролике балерина после этого подтанцовывала под песню и ноги супруга тоже участвовали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





Фанаты поставили почти 500 лайков видео. Также они написали несколько комменатриев в ТикТок.

Ранее мы сообщали, что 35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук взбудоражил сеть кадрами с предполагаемой любовницей Кристиной.

"Воскресенье день ног", - подписал кадры Владимир.

На видео он лежит на животе с запрокинутыми на плечи "женскими ногами" - кому принадлежат прелести - остается загадкой, лица красотки, как впрочем и остального тела, не видно. Девушка смело расставляет ножки и "танцует" в такт музыке. Остапчук в это время, активно используя мимику, притворяется, будто бы это его ноги и это он танцует.

Сообщалось, что известная украинская балерина Екатерина Кухар показала свои горячие формы в прозрачном наряде.

На фото Кухар была в прозрачном платье, на котором можно увидеть перья, что и прикрыли самые интересные места. Екатерина стояла в соблазнительной позе, а образ дополнила интересным макияжем и шикарной прической.

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