Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала свои горячие формы в прозрачном наряде

На фото Кухар была в прозрачном платье, на котором можно увидеть перья, что и прикрыли самые интересные места. Екатерина стояла в соблазнительной позе, а образ дополнила интересным макияжем и шикарной прической. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фотографией или поставить ей лайк. Все из-за того, что Кухар выбросила публикацию в сторис, где подобных функций нет.

Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танців з зірками" в красном платье показала, как соблазняет мужа.

Видео начинается с того, как Екатерина лежит в кровати, а далее поднимается и идет на кухню, где ее супруг приготовил завтрак.

Мужчина закружил любимую в танце, изображая героев пьесы "Ромео и Джульетта".

"В карантин можно все, главное выглядеть на все 100%, даже в обычный домашний день... 🤗 ⠀ Даже Джульетта проводит ревизию своего гардероба и любит все раскладывать по полочкам!", - написала Кухар.

Сообщалось, что известная украинская балерина Екатерина Кухар показала новое фото в Инстаграм.

На фото Екатерина позирует в белом халате. Она присела на коленки, чтобы быть на уровне с дочерью. Волосы у Кухар были распущены. Руками она держала за ноги дочь. Сама девочка стояла с завязанным хвостом и белой одежде. Она красила маму помадой или чем-то подобным.

Напомним, муж Кухар из "Танцев со звездами" залез на жену и показал, как нужно заниматься спортом

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