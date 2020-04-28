Екатерина Кухар, одна из судей проекта «Танці з зірками» показала, как развлекается с мужем дома

Украинская прима-балерина опубликовала видео, в котором предстала в красном платье, а ее супруг, Александр Стоянов, в костюме с синим плащем, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Видео начинается с того, как Екатерина лежит в кровати, а далее поднимается и идет на кухню, где ее супруг приготовил завтрак.

Мужчина закружил любимую в танце, изображая героев пьесы "Ромео и Джульетта".

"В карантин можно все, главное выглядеть на все 100%, даже в обычный домашний день... 🤗 ⠀ Даже Джульетта проводит ревизию своего гардероба и любит все раскладывать по полочкам!", - написала Кухар.

По словам артистки, ей пришлось обходиться без помощи химчистки, поэтому она нашла себе верного помощника - отпариватель.

За час кадры собрали почти 9000 просмотров и много комментариев.

"Шедевральненько👏👏👏👍🔥", "Восхищаюсь", "Класс! Молодцы!!! 🤩👏💐💐💐", "Великолепно!", "Спасибо большое ! Что подарили нам этот фильм", "Талант не пропьешь и карантином не испортишь! Катюша, Вы невероятная женщина! Величие Вашего профессионализма, сила, енергия- это что-то невероятное! Я люблю Вас !!! Горжусь, что Вы наши! Вы замечательные! Спасибо, что Вы есть 🤗🤗 🤗❤️❤️❤️😊😊😊🌹🌹🌹💐💐💐🌷🌷🌷🌼🌼 ",- написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Кухар поделилась снимком, где она позирует с одной подушкой, которая прикрывает ее интимные формы.

«Любые отношения между людьми — это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость», - говорится в сообщении.

Напомним, голый муж Екатерины Кухар из "Танців з зірками" показал, чем соблазняет дам.

А еще Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в платье показала, чем соблазнила звездного мужа.

Также Politeka сообщала, что муж Кухар из "Танцев со звездами" без одежды показал, чем занят с женой в спальне.