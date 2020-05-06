Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", решила изменить себя

На ролике Кухар сидит в кресле в светлой футболке. Екатерина рассказала о том, что будет благотворительный марафон, чтобы помочь медикам. Но в ролике сразу бросаются в глаза волосы, которые звезда осветлила. До этого они были черными, а сейчас балерина стала русой. Довольно непривычно видеть девушку в таком своеобразном образе, ведь раньше она покоряла сердца тем, что жгучая брюнетка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку канала 1+1 в Инстаграм.

Фанаты просмотрели видео почти шесть тысяч раз и написали несколько комментариев, в которых поддержали идею.

Ранее мы сообщали, что Екатерина Кухар показала, кого благодарит за появление детей.

«Друзья, хочу познакомить вас с одним человеком — это заслуженный врач Украины Семенченко Татьяна Александровна. (Листайте карусель 👉🏻) Благодаря ей, ее профессионализму и безграничной самоотдаче, на свет появились мои долгожданные детки. Уверенна, что многие мои друзья и знакомые узнают ее родное лицо», - отметила она.

Сообщалось, что украинская балерина Екатерина Кухар удивила поклонников пикантным снимком, который сделала в Чистый четверг.

«Чистый Четверг-это не только о подготовке к самому светлому празднику и банных процедурах....В это праздник нужно еще и" вымыть " свои мысли: не думать о плохом, не ругаться и не обижаться.. ☝🏻Поэтому, лучше этот день провести только с позитивными мыслями и хорошим настроением...» - говорится в сообщении.

Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" повторила выходку Остапчука с небритыми ногами

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танцев со звездами" в перьях показала, чем покорила звездного мужа-красавца

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" в красном платье показала, как соблазняет мужа



