Відома співачка Світлана Лобода влаштувала після тривалої ізоляції вдома незвичайний відпочинок на природі

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в простому вбранні, що складається з світлих джинс, кофті темного кольору, а також утепленій куртці з шапкою. При цьому позувала Лобода прямо біля копиць сіна та трактора, чим немало потішила соцмережу, повідомляє Politeka.

Як відомо, Лобода перебувала на самоізоляції багато тижнів і з дітьми нікуди не їздила. Артистка навіть зазначила вдома день народження старшої дочки без зайвого свята. Схоже, після того, як на вулиці стало тепло, вона все ж таки не витримала і вирушила на відпочинок з сім'єю. Зірка з'явилася в простому способі на природі і поруч з трактором з сіном, що і стало причиною бурхливих обговорень в мережі:

«наша життя сьогодні 🐓🐎🐄🐖 пішла пасти 🐐🐏», - написала Світлана під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Привіт всім з Баку 😍🇦🇿... мій вогонь😍👍», «Красуня як завжди ❤️😍👏», «Миленько😍❤️», «Красуня❤️😍», «Світлана Сергіївна, а це випадком не локація для нового кліпу?)», «Супер зірка Лобода 🔥», «Ахахахаха красуня 🔥», «хм, а реально цікава локація для кліпу 🧐», «Дуже класний стиль і МАЛЯТКО LO😍😍🔥🔥🔥», «Нарешті фотографії🤤».

Також знаменита артистка вирішила представити в соціальній мережі Instagram новий відеоролик зі своїми двома дівчатками - дочкою Євангеліною і малятком Тільда. Артистка вирішила показати, як проводить карантинні будні разом з родиною в ліжку.

Схоже, новим роликом зірка вирішила показати, як не впадати в зневіру і забути про негаразди. Допомагають їй в цьому Тільда і Єва. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила ролик, на якому постала в домашньому вигляді разом з дівчаткам.

Обличчя малятка Тілі зірка, звичайно ж, не показала, а повернула дитину до неї спиною. Примітно, що батьком дівчинки вважають знаменитого співака Тілля Ліндеманна, з яким Світлані вже не перший рік приписують роман.

«Саме добрий ранок. Малятка», – написала під роликом співачка.

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