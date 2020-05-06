Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Єлизавета здивувала підрослим виглядом



Новий знімок 6-річної дівчинки з'явився на її фан-сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото дівчинка позує в розкішному будинку зіркової пари на тлі двері. На Лізі миле світле плаття з цікавим принтом з квітів і котиків. Дівчинка позує з серйозним виразом обличчя і дивиться прямо в камеру.

«Ліза вже така доросла», - йдеться у підписі до фото.

Під знімком тут же з'явилося безліч лайків та коментарів.

«Чарівне, активне, безпосереднє дівчатко! Обожнюю Лізу!», «Лялечка!», «Красуня просто», «Який скарб», «Лізочка красуня, майбутня зірка, але ще встигнеш до зрілості, чи ще дівчинкою красотулечкою», «Красуня Єлизавета, на маму схожа, щастя тобі дитино», «У неї сьогодні бойовий настрій», «Максим, Ліза стає схожою на вас, не в образу Аллочку», «Так, дорослішає і все більше схожа на Аллу Борисівну», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Максим Галкін похвалився з Аллою Пугачовою їх дорослішими дітьми на новому відео.

Знаменитий російський шоумен досить часто ділиться з шанувальниками домашніми кадрами з дітками, які незмінно викликають бурхливий захват серед користувачів соціальних мереж. Цього разу артист показав, як діти веселилися під пісні знаменитого виконавця.

цього разу Максим Галкін продемонстрував, як діти танцювали під відому пісню і викликав шквал коментарів у мережі - багато були здивовані вибором пісні.

Нагадаємо, Галкін вразив талантами своїх маленьких дітей, мережа вибухнула: "Талант Пугачова наявності!".

Як повідомляла Politeka, Пугачову застукали за дивними іграми з зоряною подружкою.

Також Politeka писала, що Пугачова вийшла на балкон і налякала навіть власну дочку: Галкін вразив новим відео.