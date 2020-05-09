Поки росіяни масово втрачають зарплату через карантин, Ксенія Собчак хвалиться, як їсти червону ікру на сніданок
Про це пише Politeka.net. з посиланням на Instagram знаменитості.
9 травня в День перемоги телеведуча показала домашнє відео, на якому її мама Людмила Нарусова читає вголос лист про подвиг дідів. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
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Собчак знімала свою матір за столом, проте в кадр потрапила тарілка з бутербродами, в тому числі і з червоною ікрою.
Користувачі мережі відразу ж звернули увагу і поспішили написати свої відгуки від побаченого.
«На тлі канапе і ікри.. видно що майбутній президент думає про свій народ молодець Ксюша»,
«Ось ікру звичайно на перший план🤣🤣🤣», «Да повірте, для неї ця їжа настільки точна, що вона навіть і не думала про це»,
«Нормальний сніданок», «Зі Святом!...А Червона Ікра символізує перемогу Червоної Армії?)))))», «чорна ікра - символ ворога, червона - патріотична, скрепная, наша», - пишуть россяине в мережі.
Раніше ми повідомляли, Собчак шокувала домашнім фото, на якому чудово все: і п'ята точка Ксенії і її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, з пляшкою на задньому плані.
Так, зірка вирішила похвалитися лосинами, вірніше, тим, як у них виглядають її "булочки". Собчак розташувалася навпроти дзеркала і "заселфила", на її думку, апетитне місце. При цьому користувачів насмішило поява в кадрі її чоловіка, який "сховався" за пляшкою.
«Нехай ж*па буде такий як на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на задньому плані за пляшкою вина дуже засумував. То від вірусу, то ж*пи», «А на передньому плані наслідки пляшки на задньому плані 😉😂», - не втрималися фоловерів.
Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.
Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш.
Також Politeka писала, що мама Собчак грандіозно принизила Богомолова: "Ви п'яні!".