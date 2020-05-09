Знімала одне, а в кадр потрапило зовсім інше

Поки росіяни масово втрачають зарплату через карантин, Ксенія Собчак хвалиться, як їсти червону ікру на сніданок

Про це пише Politeka.net. з посиланням на Instagram знаменитості.

9 травня в День перемоги телеведуча показала домашнє відео, на якому її мама Людмила Нарусова читає вголос лист про подвиг дідів. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Собчак знімала свою матір за столом, проте в кадр потрапила тарілка з бутербродами, в тому числі і з червоною ікрою.

Користувачі мережі відразу ж звернули увагу і поспішили написати свої відгуки від побаченого.

«На тлі канапе і ікри.. видно що майбутній президент думає про свій народ молодець Ксюша»,

«Ось ікру звичайно на перший план🤣🤣🤣», «Да повірте, для неї ця їжа настільки точна, що вона навіть і не думала про це»,

«Нормальний сніданок», «Зі Святом!...А Червона Ікра символізує перемогу Червоної Армії?)))))», «чорна ікра - символ ворога, червона - патріотична, скрепная, наша», - пишуть россяине в мережі.

Раніше ми повідомляли, Собчак шокувала домашнім фото, на якому чудово все: і п'ята точка Ксенії і її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, з пляшкою на задньому плані.

Так, зірка вирішила похвалитися лосинами, вірніше, тим, як у них виглядають її "булочки". Собчак розташувалася навпроти дзеркала і "заселфила", на її думку, апетитне місце. При цьому користувачів насмішило поява в кадрі її чоловіка, який "сховався" за пляшкою.

«Нехай ж*па буде такий як на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на задньому плані за пляшкою вина дуже засумував. То від вірусу, то ж*пи», «А на передньому плані наслідки пляшки на задньому плані 😉😂», - не втрималися фоловерів.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш.

Також Politeka писала, що мама Собчак грандіозно принизила Богомолова: "Ви п'яні!".