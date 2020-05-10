Українська співачка Ірина Білик показала зворушливий знімок в мережі

Як повідомляє Politeka.net, 10 травня в Україні відзначають День матері. Багато зірок опублікували у своїх блогах фото з найдорожчим для них людиною - мамою. Не залишилася осторонь і знаменита співачка Ірина Білик, яка привітала свою маму Ганну Яківну зі святом і показала їх спільне фото на своїй сторінці в Instagram.

"В це чудове свято у моєї мами ще й день народження! Любіть і цінуйте своїх матерів! З Днем матері вітаю всіх прекрасних матусь!", - написала співачка на своїй сторінці під знімком.

На знімку жінки позують обнявшись, при цьому вони мило посміхаються на камеру. В руках Ганни Яківни великий букет білих троянд. Ірина позує в куртці і квітчастій кофті в абстрактні візерунки. Свій екстравагантний образ вона доповнила шапочкою в різнокольорову смужку.

Мама зоряної красуні обрала ошатну сукню з широкими рукавами. На її обличчі яскравий макіяж з акцентом на губах, а волосся завите в локони. Варто відзначити, що жінки дуже сильно схожі, створюється враження, що співачка показала свого старшого двійника - жінки прямо-таки близнючки.

Шанувальники співачки приєдналися до привітань і також побажали всього найкращого мамі зірки української сцени. А також скупали жінку в компліментах.

"Яка гарна жінка 🔥❤️", "Многая літа матусі!!! 🙏💕", "З днем народження маму, бажаю міцного здоров'я🤗 і мене 9 травня з днем народження 🎂😊 і з днем перемоги 🤗", "Ваша мама класна, не дарма в такий день у неї ін! Вітаю".

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.