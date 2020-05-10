Колишня дружина українського продюсера Потапа Ірина Горова вразила формами в одному платті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Синє — це перше плаття, зшите для мене під замовлення. Ми тоді щільно працювали з дизайнерами— дівчата створили неймовірний образ, в якому я з'явилася на весіллі свого близького друга. Неймовірно люблю його за теплі спогади. Чорне плаття — це, який на всі 100% «моя», завдяки балансу ніжності і строгості. Воно робить талію тонкою, красиво колишеться при ходьбі, даючи можливість відчути себе тендітною дівчинкою з характером. Одного разу його одягала моя дочка на червону доріжку музичної премії, і я дуже хочу, щоб воно продовжувало жити й радувати», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Горова позує в різних сукнях, демонструючи бездоганні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«красуня», «Неймовірна», «Одне захоплення», «Сама досконалість», Ви дуже гарна жінка», «Така жіночна», «Ваше почуття стилю мені дуже подобатися. Ви сильна, цілеспрямована і водночас ніжна і красива ))) прекрасний баланс», - пишуть вони.

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