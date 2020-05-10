Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала фанатам своїх підрослих близнят і здивувала словами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Бути мамою - Це моя найбільша радість і щастя ... мій найбільший виклик і мій найбільший тріумф», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Лопес позує разом зі своїми близнючками, які помітно підросли. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це дуже круто! Будьте щасливі», «Вау, які вже дорослі», «щасливого дня матері», «яка сім'я – дивлюся і радію», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська актриса і співачка Дженніфер Лопес здивувала домашнім відео.

Міні-відео, де її підріс син "підробляє офіціантом" зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На відео чути тільки закадровий голос зірки, в кадрі ж красувалися її син і наречений.

найцікавіше, що на відео хлопчик нісся з прохолодними напоями для зірок на підносі: він відкрив баночку і налив своєму майбутньому вітчиму Родрігесу вміст, голос Джей Ло явно не приховував гордості за дитинки.

Крім того, в коментарях до відео передплатники відзначили, що Максиміліан росте справжнім красенем, мовляв, ще пару років і готовий новий голлівудський серцеїд. Нагадаємо, Макс і його сестра Емма це діти Лопес від попереднього шлюбу і співака Марка Ентоні.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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