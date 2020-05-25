Дочку Алли Пугачової Крістіна Орбакайте сьогодні, 25 травня, відзначає свій день народження

Відомій російській співачці виповнюється 49 років. З раннього ранку вона отримує привітання.

Звичайно ж, привітала рідну дочку з днем народження примадонна російської естради.

«З Днем Народження донечко!❤️», - написала вона на своїй сторінці в Instagram, і виклала фото Орбакайте. Таким чином Примадонна перервала мовчання після гучної історії з онуком.

Як відомо, днями стався інцидент, в якому були замішані Пугачова і син Орбакайте.

Примадонна виклала кліп на нову пісню свого старшого онука Микити Преснякова, зазначивши, що її "зачепило". Численні передплатники схвалили ролик, але була й щедра частка критики на адресу Примадонни за те, що вона просуває молодого виконавця, який не може пробитися сам.

Коментар отримав такий широкий резонанс, що на нього відгукнувся навіть сам автор кліпу. Микита Пресняков заявив, що у нього є шанувальники, а Пугачова зробила репост по доброті душевній.

"Повірте, мені просуватися на вашу аудиторію тільки в мінус", - написав музикант в коментарі. - "Бабуся просто приємне, мабуть, хотіла зробити! У мене є своя аудиторія, і я її дуже люблю. Ми поділяємо смаки в музиці".

Повертаючись до дня народження Орбакайте, зазначимо, не обійшов увагою свято родинне і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін. «Христиночко, з днем народження! Будь щаслива, красуня!», - напил він.

До привітань приєднався і автор-пісняр, колишній коханець Наташі Корольової Ігор Ніколаєв.

"Христиночко, кохана, з днем народження! 💐🍾🥂💥 Пам'ятаю про твій день, звичайно, серцем з тобою, і обов'язково сьогодні 🍷 за тебе! Будь щаслива!" - написав він.

Втім, ще більше побажань Орбакайте отримала на власній сторінці в тій же соцмережі. До неї звернулися продюсер Ігор Крутий, співачка Лоліта Мілявська і Зара, телеведуча Катерина Стриженова, актриса Олеся Судзиловська і багато інші.

Сама ж Крістіна Орбакайте в честь свого дня народження презентувала нову пісню під назвою "Свобода".

А що стосується святкування, то в цьому році Христині Орбакайте доведеться відзначати день народження в режимі самоізоляції, яку вона проводить зі своїм чоловіком і молодшою донькою Клавдією.

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