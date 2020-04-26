60-летний российский композитор и певец Игорь Николаев трогательно поздравил с днем рождения дизайнера и кутюрье Игоря Гуляева, засветив яркие фото

Как передает Politeka.net, Николаев опубликовал снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал с Гуляевым и певицей Аллой Пугачевой. Поводом стал день рождения кутюрье - 25 апреля ему исполнился 51 год.

"Ты щедрый на дружбу, на подарки, на время, на искренность, на талант! Пусть жизнь тебе улыбается и возвращает тебе всё это втройне! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДРУЖИЩЕ И МАЭСТРО ИГОРЬ! 🎉🎉🎉 @igorgulyaevofficial #игорьниколаев #игорьгуляев", - подписал кадры Николаев.

На одном из фото Гуляев обнимает за плечи Николаева и Пугачеву, все втроем с радостно смотрят в объектив.

Пост Николаева собрал менее, чем за сутки, почти 10 000 "лайков". В комментариях отозвался и сам именинник - "очень приятно". Пользователи кинулись обсуждать знаменитостей.

"Кто по середине не знаю 🤷🏻‍♂️ но Игорь и Алла-это история, эпоха, жизнь, эмоции! Спасибо Вам за то, что Вы есть. 👍"

"Вы такие все классные. ❤️"

"🤗👏👍👌Игорь какие у Вас замечательные друзья😘🤗"

"Какие красивые🤩"

"Что скажет Галкин?"

Ранее мы сообщали, Николаев в честь дня рождения Примадонны 15 апреля опубликовал в соцсети архивные фото с ней - их связывает не только работа, но и многолетняя дружба.

«Всё-таки вчера был удивительный день рождения у @alla_orfey ,думаю, таких в её жизни точно не было. Карантин и самоизоляция. И вроде живём недалеко друг от друга, но правильно делаем, что бережём себя и своих детишек, и поздравления и общение - смсками. Дай Бог, чтобы в следующем году было иначе, хотя ДР в кругу семьи, с самыми близкими - это же прекрасно!», - тепло поздравил с 71-летием Аллу Борисовну Николаев.

Напомним, Пугачева в тонком платье удивила Киркорова: "Филипп, завидуешь Максу? Признавайся!".

Также Politeka писала, что Орбакайте показала редкие кадры своего отца с Пугачевой и раскрыла их главную тайну.