Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, отмечает свой день рождения

Известной российской певице исполняется 49 лет. С раннего утра она получает поздравления.

Конечно же, поздравила родную дочь с днем рождения примадонна российской эстрады.

«С Днём Рождения доченька!❤️», - написала она на своей странице в Instagram, и выложила фото Орбакайте. Таким образом Примадонна прервала молчание после громкой истории с внуком.

Как известно, на днях произошел инцидент, в котором были замешаны Пугачева и сын Орбакайте.

Примадонна выложила клип на новую песню своего старшего внука Никиты Преснякова, отметив, что ее "зацепило". Многочисленные подписчики одобрили ролик, но была и обильна доля критики в адрес Примадонны за то, что она продвигает молодого исполнителя, который не может пробиться сам.

Комментарий получил такой широкий резонанс, что на него откликнулся даже сам автор клипа. Никита Пресняков заявил, что у него есть поклонники, а Пугачева сделала репост по доброте душевной.

"Поверьте, мне продвигаться на вашу аудиторию только в минус", - написал музыкант в комментарии. - "Бабушка просто приятное, видимо, хотела сделать! У меня есть своя аудитория, и я ее очень люблю. Мы разделяем вкусы в музыке".

Возвращаясь ко дню рождения Орбакайте, отметим, не обошел вниманием семейный праздник и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. «Кристиночка, с днём рождения! Будь счастлива, красотка!», - напил он.

К поздравлениям присоединился и автор-песенник, бывший любовник Наташи Королевой Игорь Николаев.

"Кристиночка, дорогая, с днём рождения! 💐🍾🥂💥 Помню про твой день, конечно, сердцем с тобой, и обязательно сегодня 🍷 за тебя! Будь счастлива!" - написал он.

Впрочем, еще больше пожеланий Орбакайте получила на собственной страничке в той же соцсети. К ней обратились продюсер Игорь Крутой, певицы Лолита Милявская и Зара, телеведущая Екатерина Стриженова, актриса Олеся Судзиловская и многие другие.

Сама же Кристина Орбакайте в честь своего дня рождения презентовала новую песню под названием "Свобода".

А что касается празднования, то в этом году Кристине Орбакайте придется отмечать день рождения в режиме самоизоляции, которую она проводит со своим супругом и младшей дочкой Клавдией.

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