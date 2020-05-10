Известная певица Кристина Орбакайте показала семейный снимок

Как сообщает Politeka.net, 48-летняя Кристина Орбакайте обратилась к своему сыну Дени Байсарову, которого родила от бизнесмена Руслана Байсарова в личном блоге. Парень живет в Лондоне и в период пандемии не смог воссоединится с родней даже в свой день рождения – 10 мая.

Кроме того, она показала в личном блоге Instagram фото подросшего внука Аллы Пугачевой, которое немало удивило поклонников знаменитости. Ведь парень очень похожий на Максима Галкина. Когда Пугачева увидит это у нее будет истерика.

"С Днём Рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году(( Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям🙌 Пусть всё сбудется 🙏🎈❤️", - написала певица, поздравив сына с днем рождения.

На снимке, который звезда показала в сети она позирует вместе с Дени. На Орбакайте белое платье, ее волосы собраны на затылке, а на лице минимум макияжа. Внук Пугачевой выбрал для сьемки футболку и голубую рубашку, которая подчеркнула цвет его глаз. Рыжие волосы зачесаны назад, на губах счастливая улыбка.

Пользователи сети умилились снимку матери и сына, засыпав их комплиментами. Многие подписчики Орбакайте присоединились к ее поздравлениям, пожелав парню всего самого наилучшего. Другие комментаторы начали размышлять над тем, на кого же похож Дени, были те, кто заметил, что парень оказался точно й копией Максима Галкина.

"Какие вы милые !!!Счастья вам !!!🙏🌸", "Хорошенький", "С днем рождения, Дэни! Как же быстро вы растете, дети...😢😢😢", "Такой свет в глазах у обоих!!! Мамина красота!!!😍🥰🥰🥰", "Хорошенький такой) очень на маму похож", "Очень похож на Максима Галкина", "Красавцы".

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.