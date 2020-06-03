Дочка російської співачки Любові Успенської звинуватила знамениту мати в своїх проблемах

Як повідомляє Politeka.net, дівчина різко висловилася про співачку на своїй сторінці в Instagram.

Ось уже довгий час Тетяна Плаксіна перебуває у сварці зі своєю матір'ю. Сама Любов Успенська заявила, ніби хоче зректися своєї дочки, і зажадала, щоб та забула про їх родинного зв'язку. Після цього Тетяна Плаксіна потрапила під хвилю критики.

Любов Успенська, Тетяна Плаксіна

Дочка Успенської не стала терпіти і відповіла хейтерам в соцмережі. Вона зазначила, що недоброзичливці пишуть їй з закритих акаунтів, і зажадала авторів розкритися:

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"Хто там пише з закритого облікового запису? Якщо ви такі правильні, чому у нас суспільство деградує? Чому ви не вчіть інших, а причепилися до хворій людині? Люди, у яких все ідеально, не будуть лізти в чуже життя, покажіть ваші обличчя і ваші родини "ідеальні".

Тетяна Плаксіна також висловилася про ситуацію в російському шоу-бізнесі. Вона звернулася до своєї матері і заявила, що та винна в зруйнованих життях людей:

"Знеособлена натовп маніпулює шоубизнезом - тому ви всі на сцені раби стада - ось до чого привів ваш «ігнор»! Бидло править балом а ви танцюєте для неї!", - заявила дочка Успенської. - "Ваші діти в д*пі, тому що ви продали своє життя і життя своїх дітей за гроші бидло і їх оплески. Амінь. Ви продали все... Ви вкрали життя своїх дітей... Ти співучасниця злочину Мама - ти одна з вершин - ти ж королева - ти нажилася на деградації!".

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Дорогие нравоучители и все кто так хочет мне «помочь» это МОЙ аккаунт , моя страница - мои правила - я говорю своему зрителю. Ваши высказывания интересны могут быть вашей аудитории -если она у вас есть ) здесь моя аудитория и мы не хотим видеть каких то фейковых людей пишущих с левых страниц ... не нравится что я говорю ? Если вы такие смелые - ОТКРОЙТЕ СВОИ ЛИЦА говорите со мной на видео - я перед вами открыта - поэтому если у вас есть что сказать мне -заводите страницу и говорите тем кто будет вас слушать . Здесь вас никто видеть не хочет ! Вы трусы пишущие с левых аккаунтах - больному человеку гадости пишите -! Кто там пишет из закрытого аккаунта - если вы такие правильные почему у нас общество деградирует ? Почему вы масс не учите а пристали к больному человеку? А тем которые не нравятся картины - покажите дипломы искусствоведа - вообще то люди годами учатся читать искусство ... и p.s люди у которых все идеально не будут лезть в чужую жизнь - поэтому покажите ВАШИ ЛИЦА и ваши семьи «идеальные» ! ЭТО ВЫ ПОКАЖИТЕ ЛИЦА если у вас тараканы завелись - надо их травить иначе они будут вам сыпаться на голову ! Жертвы теперь РАЗГОВАРИВАЮТ с садистами - и это и есть самый Справедливый народный суд которого вы. Все боитесь !аминь ! На ВАШИх РуКАх кровь Бродского Ахматовой Мандельштама Цветаевой Академика Сахарова !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Булгакова Пастернака Есенин !!!! Мы помним кого вы убили и знаем зачем !!! Аминь !!!! И весь мир узнаёт теперь почему в России убивают гениев !!!!!!!!!!! Аминь !!! Обезличенная толпа манипулирует шоубизнзом - поэтому вы все на сцене рабы стада - вот к чему привёл ваш «игнор» !!! ! Быдло правит балом а вы танцуете для неё !!!!! Ваши дети в жопе потому что вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдло и их аплодисменты. Аминь. Вы продали все. Ваше молчание и безразличие привело к тому что все продано !!! И ваши дети в долгах и речь не только о ваших деньгах !!! Вы украли жизни своих детей !!!!!! И поэтому мы умираем !!! Мы лучше умрем чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле ??? Ты соучастница преступления Мама - ты одна из вершин - ты же королева - ты нажилась на деградации !

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Варто відзначити, що в лютому 2020 року Тетяна Плаксіна розповіла невтішні подробиці з життя матері. За словами дівчини, зірка шансону чинила на неї психічний тиск і намагалася задушити. Після скандального ефіру дочка співачки виїхала жити до США. Сама Успенська звинуватила родичку в наклепі та оголосила їй війну.

Раніше стало відомо, що дочка Успенської важко хвора. Вона досі не оговталася після аварії в Коста-Ріці, під час якої отримала подвійний перелом і втратила кілька зубів. Стан погіршився після невдалої операції. 

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

Як повідомляла Politeka, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "Мене переслідують і...".

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