Дочка російської співачки Любові Успенської звинуватила знамениту мати в своїх проблемах

Як повідомляє Politeka.net, дівчина різко висловилася про співачку на своїй сторінці в Instagram.

Ось уже довгий час Тетяна Плаксіна перебуває у сварці зі своєю матір'ю. Сама Любов Успенська заявила, ніби хоче зректися своєї дочки, і зажадала, щоб та забула про їх родинного зв'язку. Після цього Тетяна Плаксіна потрапила під хвилю критики.

Дочка Успенської не стала терпіти і відповіла хейтерам в соцмережі. Вона зазначила, що недоброзичливці пишуть їй з закритих акаунтів, і зажадала авторів розкритися:

"Хто там пише з закритого облікового запису? Якщо ви такі правильні, чому у нас суспільство деградує? Чому ви не вчіть інших, а причепилися до хворій людині? Люди, у яких все ідеально, не будуть лізти в чуже життя, покажіть ваші обличчя і ваші родини "ідеальні".

Тетяна Плаксіна також висловилася про ситуацію в російському шоу-бізнесі. Вона звернулася до своєї матері і заявила, що та винна в зруйнованих життях людей:

"Знеособлена натовп маніпулює шоубизнезом - тому ви всі на сцені раби стада - ось до чого привів ваш «ігнор»! Бидло править балом а ви танцюєте для неї!", - заявила дочка Успенської. - "Ваші діти в д*пі, тому що ви продали своє життя і життя своїх дітей за гроші бидло і їх оплески. Амінь. Ви продали все... Ви вкрали життя своїх дітей... Ти співучасниця злочину Мама - ти одна з вершин - ти ж королева - ти нажилася на деградації!".

Варто відзначити, що в лютому 2020 року Тетяна Плаксіна розповіла невтішні подробиці з життя матері. За словами дівчини, зірка шансону чинила на неї психічний тиск і намагалася задушити. Після скандального ефіру дочка співачки виїхала жити до США. Сама Успенська звинуватила родичку в наклепі та оголосила їй війну.

Раніше стало відомо, що дочка Успенської важко хвора. Вона досі не оговталася після аварії в Коста-Ріці, під час якої отримала подвійний перелом і втратила кілька зубів. Стан погіршився після невдалої операції.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

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