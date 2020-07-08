Скандальна українська співачка Таїсія Повалій, яка виступає в Росії, опублікувала нове фото
Як повідомляє Politeka.net, артистка вирішила викласти в Інстаграмі декілька своїх селфі, показавши обличчя зблизька.
Варто сказати, що Повалій і справді виглядала дивно - її обличчя було в нерівностях, а деякі користувачі мережі навіть порівняли Таїсію з італійським модельєром Донателлою Версаче, яка славиться невдалою пластикою обличчя.
"Що у вас з обличчям, воно не природнє", "Боже, що з обличчям, не впізнати", "Донателла Версаче", "Що то з Повалій відбувається, знову змінилось обличчя ,гірше", " Старіє Таїсія", - пишуть підписники співачки.
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Раніше ми писали, що запроданка Таїсія Повалій відверто розповіла про нову чуттєву історію.
Так, в цей раз відома українська співачка, свого часу яка перебралася до Росії, поділилася з новим одкровенням у новій музичній композиції.
Зараз Таїсія Повалій рідко випускає кліпи, але кожен при цьому перетворюється в центр обговорень незвичайних історій. Не став винятком ролик на пісню "Особливі слова".
"Це історія дорослої пари. У них є шестирічна дочка, але їх відносини переживають не найкращі часи. Коли руйнується сім'я – на всі боки летять гострі осколки, не жаліючи нікого… Таїсія Повалій виступає в нашому міні-кіно в образі оповідачки, провідника сюжету", – розповів Ткаченко в інтерв'ю.
Кліп-драма закінчується надією на хепі-енд. Роль чоловіка і батька у кліпі зіграв актор Євген Сичов, дружиною і мамою стала модель Тетяна Рубан, а роль їх екранної дочки дісталася Ніколь Нємчик.
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