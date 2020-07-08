Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров показав, як провів Івана Купала дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко
Як передає Politeka.net, відповідні знімки телеведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Не забули, що сьогодні Івана Купала? Разом з дружиною вітаємо всіх зі святом, бажаємо нескінченної любові і щастя. І нехай кожен вінок неодмінно дійде до адресата. А якщо вже доплив - приносить тільки щастя", - повідомив він в підписі до знімків.
На одному з фото пара позувала в обнімку. Дружина Дмитра вразила натуральною красою без макіяжу, а віночок на голові додав атмосферності знімку.
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На інших знімках Дмитро та Олександра вже позували порізно.
Шанувальники в коментарях захопилися зоряною парою.
"Як ви гармонійно дивитесь", "Як приємно бачити вашу сім'ю разом))) а то складається враження, що ви обидва вічно в роз'їздах!!! Побільше вам днів і ночей))) і не тільки на Івана Купала)))", " Вітаю вас Діма, щастя і всіх благ вашій родині!", "Справжня гармонія",- писали під постом телеведучого.
Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко влаштувала відверту фотосесію у ванній. Модель позувала в одному білому халаті, який спустила з плеча. Зірка посвітила шовковим тілом, небагато показавши пікантні місця.
Нагадаємо, юна дружина Комарова з "Світ навиворіт" похвалилася, як проводить час без чоловіка: "Шикарні ноги".
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