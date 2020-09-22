Російський співак Борис Моісєєв збанкрутував і майже залишився без засобів до існування
Про це стало відомо завдяки заяві адвокату і телевізійного експерта Тамари Пухової.
В інтерв'ю російським ЗМІ зазначила, що у артиста навіть немає на що купити продуктів.
"Ніякого просвіту в стані його здоров'я немає", - передає слова пухової Znaj.ua.
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Експерт стверджує, що після перенесеного інсульту Моісєєв позбувся всіх своїх заощаджень і змушений буквально існувати.
Мойсеєву потрібно зовсім небагато. Хворі люди не так багато їжі вживають, як ми, здорові. Вони їдять мало, їм потрібні лише увага і догляд", - розповіла жінка.
Сам співак навесні 2020 року розповідав, що живе за рахунок продажу авторських прав на свої композиції.
Тоді ж Моісєєв назвав розмір своєї пенсії - 30 тисяч рублів (11 тисяч гривень).
Нагадаємо, в грудні 2010 року співак пережив інсульт у нього виникли проблеми з промовою і були атрофовані м'язи обличчя. З того часу він перестав виступати і буквально почав нове життя, перетворившись на відлюдника.
Крім того відомо, що артисту періодично телефонують Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте і Неллі Кобзон.
Моісєєв намагається ставитися до всього з гумором, проте іноді його все ж зачіпають чутки про погіршення стану.
Нагадавши, Пугачова і Кіркоров не залишили в біді відлюдника Моїсеєва
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