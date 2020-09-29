Десять років тому в українського актора і режисера, зірки гумористичного серіалу "Маски-шоу" Бориса Барського помер син, і зараз він вперше дав журналістам коментар з приводу цієї трагедії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет програми "Життя відомих людей".

Костянтина не стало в 2010 році. Хлопець помер після затяжної хвороби від серцевого нападу. Йому було всього 25 років.

Барський розповів, що біль від втрати дитини - це те, що час не лікує і ніколи не вилікує.

"Це біль, який час не лікує. Нічого не лікує. І не вилікує ніколи. І це те, що ти не міг змінити. Це безглуздо просто", - поділився він.

У актора залишилася старша дочка Анастасія, яка працює програмістом. Барський розповів, що для своїх дітей він завжди намагався бути зразком.

"Діти повинні бачити, як ти поводишся, як ти вчиняєш в якійсь ситуації, і тоді їм простіше буде самим сформулювати, чого вони хочуть, ким хочуть стати", - зазначив актор.

Як відомо, Костянтин помер у лікарні 31 жовтня 2010 року. Тривала хвороба і серцевий напад забрали життя молодого хлопця. Як розповіла друг сім'ї Наталія Делієва, Костя був хворобливим хлопчиком все життя. Серцевий напад його застав удома - він просто схопився за серце і впав.

Нагадаємо, Барський дав урок "захисникам" російськомовних українців з РФ: "більше дивись телевізор".

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