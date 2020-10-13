Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала поповнення в своїй родині і спитала поради щодо імені для нового члена сім'ї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис в акаунті Ребрик в соцмережі.

Як відомо, Лілія є активним користувачем соціальних мереж, де за її життям стежать понад 600 тисяч підписників. На своїй сторінці вона регулярно публікує нові фото і відео, а також розповідає про особисте життя.

На цей раз знаменитість опублікувала фото з чоловіком Андрієм Диким, дочками Діаною і Поліною і новим членом сім'ї, до появи якого вони готувалися довгих три з половиною роки. Це дівчинка-цуценя породи бішон фрізе, а ось з ім'ям родина поки ще не визначилася.

Чарівну дівчинку родині Лілії Ребрик подарувала відома українська співачка Настя Каменських. Влітку собачка Насті, яку звуть Мімі, ощенилася.

Ребрик розповіла, що ініціатором завести песика була їх старша дочка, причому вони з чоловіком вмовляли її передумати. Проте аргументи 8-річної Діани в підсумку перемогли - щоб переконати батьків взяти додому цуценя, дівчинка прочитала безліч ветеринарних книг і тепер знає, як правильно виховувати тварин.

"Що вам сказати? Готувалися до появи собаки, як до народження дитини. Тепер у нас вдома є розумна годівниця, спеціальна лежанка (в тон інтер'єру, звичайно), поводок, нашийник, собачий набір посуду, шампунь і парфуми, море любові до нового маленького члена сім'ї!" - поділилася Ребрик.

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