Співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, отримала роботу в російському кіносеріалі

Вона сама розповіла про це на особистій сторінці в Instagram. Зокрема, співачка взяла участь у зйомках гучного російського серіалу "Перевал Дятлова".

Так, спеціально для нього MARUV записала саундтрек і знялася в кліпі офіційного саундтрека стрічки, про що заявила своїм фанатам в Stories.

Співачка приміряла на себе роль скелелазки і продемонструвала декорації кліпу. Так, на майданчику влаштували штучну заметіль, а також показали намети та інші атрибути табору альпіністів.

"Всім привіт. Гляньте, який у мене образ незвичайний. Як вам, подобається? У мене образ, Я спокусливий скелелаз, як вам перевтілення? Знімаю новий кліп до серіалу "Перевал Дятлова"", - каже співачка на відео в Stories.

Разом з MARUV в зйомках взяв участь молодий російський блогер і виконавець Даня Мілохін. Кіносеріал "Перевал Дятлова" розповість про реальні події, коли на Уралі за невідомих обставин загинула група з дев'яти туристів, очолювана Ігорем Дятловим.

Нагадаємо, що MARUV не перша українська співачка, яка отримала роботу в Росії, не звертаючи увагу на війну з російськими окупантами, яка відбувається на Донбасі. Але схоже деяким зіркам гроші не пахнуть.

Так, багато знаменитостей, які народилися в Україні, не тільки виступають на території РФ, але і живуть в Росії, серед них - Ані Лорак, Світлана Лобода, Регіна Тодоренко, Аліна Гросу та інші. Тепер в полку запроданок прибуло ще на одну співачку!

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео.

Як Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ лучших поз для фотосесії.

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.