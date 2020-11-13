Відомий український шоумен Антон Лірник 15 років тому поховав восьмирічну доньку Марію

Про трагедію, яка згодом зруйнувала і його шлюб, він розповів в ефірі програми "Чому я?" її автору і ведучій, скандально відомій співачці Валерії, передає Politeka.net.

За словами Лірника, у дочки діагностували пухлину в головному мозку, коли їй було шість років. На той момент робити що-небудь було вже пізно, а лікарі відразу сказали, що врятувати її не вдасться.

"Це було відверто, щиро, але це було страшно", – говорить Антон про свої відчуття після слів лікаря.

Однак смерть дитини стала дуже важким потрясінням для пари, у якої і так були натягнуті стосунки. Подружжя розлучилося і переживало трагедію окремо. Лірник, наприклад, зібрав речі і поїхав до Німеччини. Він три місяці ні з ким не розмовляв,

"Я просто поїхав в іншу країну. І слава богу, що я опинився в місці, де практично ніхто навколо не говорив зрозумілою мені мовою. Я просто ізолювався від людей, я ні з ким не спілкувався, нікому не дзвонив і не листувався", – розповів Лірник.

За кордоном він потроху почав приходити до тями.

"Завдяки роботі я почав повертатися в нормальний стан організму. Просто змушував себе щось робити, якось абстрагуватися і писати... Якраз, за ці три місяці, це був мій рецепт лікування, я писав фільм про героя, схожого на себе, який переживає таку ж ситуацію — хворобу дитини, рак, операцію і смерть. Це був герой, трохи кращий, ніж я і в якого я вклав все те, що відчував", – поділився шоумен.





Зараз у зірки дві дочки: Софія від другого шлюбу, яка живе в Києві, і Марфа, яку йому народила третя кохана. Він зізнався, що і зараз відчуває страшний страх за життя і здоров'я своїх дівчаток.

Нагадаємо, український шоумен став ведучим у Росії.

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