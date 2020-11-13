Співачка Таїсія Повалій згадала один з виступів у Росії
Як передає Politeka.net, відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
За словами співачки, її виступ у Кремлівському палаці два роки тому був одним з її найкращих.
"Дивлюся, що і сьогодні мій концерт не втратив свою значимість, хоча вже минуло два роки! Це тому, що в ньому моє життя і багатьох людей, які зазнали біль і приниження!",- поділилася Повалій.
Також вона зазначила, що попри теплі спогади - все залишилося в минулому.
"Час летить, подій багато, і цей концерт - це вже історія! Вже так, як тоді, ніколи не буде, буде по-іншому і, звичайно ж, краще!",- поділилася співачка.
Раніше Повалій розповіла, що відчуває страх щоразу повертаючись в Україну.
"Мене видворили з країни. Я боролася за своє життя. Я могла зійти з розуму - все для цього робили. Змішали політику і мистецтво, а це різні речі. Так і жила - в страху і жаху. Ридати. Я і вчора ридала, і зараз буду ридати», - заявила співачка в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що мало не померла через свою власну помилку.
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Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданка Таїсія Повалій відзначилася новою безглуздою витівкою в Росії.
Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресорі.