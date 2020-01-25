Мисливський будиночок в Сухолуччі, куди любив приїжджати колишній президент-утікач Віктор Янукович, зберігся набагато краще, ніж маєток його екс-генпрокурора Віктора Пшонки

Через п'ять років після Революції Гідності «Сухолуччя» стало туристичним об'єктом, і подивитися на нього можна за 50 гривень

Ці гроші йдуть на догляд за тваринами і підтримання стану самих маєтків, передають журналісти «24 каналу».

Перед тим, як пустити відвідувачів у хонку, охоронці просять одягнути бахіли.

Всередині будинок зберігся майже неушкодженим, однак більшість меблів і речей звідси вивезли. Залишилися один диван, три величезних столу, три стільця і стільки ж картин на стінах.

Крім того, тут можна побачити старовинну шафу і довгий мармуровий масажний стіл. Він настільки важкий, що його не змогли звідси винести.

Тут же красується величезна люстра.

На території садиби є лазня, тир і маленька церква.

«Будинок рибалки» пристосували під відкрите літнє кафе. Головною його окрасою є голова зубра – подарунок президента Білорусі Олександра Лукашенка Віктору Януковичу.

За інформацією каналу, маєтками Пшонки та Сухолуччям займається громадська організація «Межигір'я», яка отримала таке право кілька років тому від Генпрокуратури. На питання, чому в такому жалюгідному стані будинок колишнього генпрокурора в Гореничах, відповіли, що грабували маєтки в перші кілька днів після втечі чиновників. Зараз же організація робить все, щоб зберегти те, що залишилося. Контролюють активісти й основну резиденцію Януковича «Межигір'я».

Нагадаємо, будинок Пшонки показали через п'ять років.

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