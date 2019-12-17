Батько президента України Олександр Зеленський зважився розповісти, як же змінилося все його життя відразу після того, як президентську посаду зайняв його син

Олександр Зеленський підкреслив, що переживає за свого сина, адже постійні нападки на нього дуже йому не подобаються.

«Переживаю за Вову, все набридло… Б'ють його і б'ють…», - розповів батько гаранта Конституції. Про це він розповів Странє.

До всього іншого, він спробував пояснити, як зараз почало змінюватися ставлення багатьох людей до його сина. Олександр розповів про це на прикладі чи то політолога, чи громадського діяча, який прагнув прорватися до влади, але у нього нічого з цього не вийшло і той почав робити гучні заяви проти Володимира Зеленського.

«Після того, як Вова став президентом, Х теж дуже хотів потрапити у владу. Не вийшло. І зараз він поливає Вову брудом. Людина повністю змінилася», - почав скаржитися Олександр Зеленський.

Він також зізнався, що його син навряд чи міг розуміти те, що в політиці дуже багато бруду. Але Олександр Зеленський радіє такому положенню справ, адже його син не досвідчений у політиці. За його словами досвідчена людина в політиці - це та, яка знає корупцію, її схеми і зв'язки.

«А прийшов чоловік без цих зв'язків. І він ніколи не стане брати зайву копійку. Це я вам як живий батько кажу. Я просто знаю нашу сім'ю», - висловив упевненість Олександр Зеленський.

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