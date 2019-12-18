Суд схвалив касаційну скаргу винуватиці смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої

Про це в коментарі журналістам розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, передає Укрінформ.

За її словами, скаргу підтримав Верховний суд України.

Матвєєва також додала, що після схвалення касаційної скарги від Олени Зайцевої було відкрито провадження, в яку внесли нові поправки.

"Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Микола Колтунович розглянув касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок Київського суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року і вирішив відкрити касаційне провадження", – розповіла адвокат потерпілих.

Правозахисниця також заявила, що скарга адвоката Олени Зайцевої, яку раніше відправляли на доопрацювання з формальних причин, зараз нібито визнана такою, що відповідає вимогам ст. 427 КПК за строками подачі, форми і змісту.

"Касаційне провадження відкрито 13 грудня. Верховний Суд зажадав від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження, а учасникам судового провадження направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права і обов'язки", – пояснила Лариса Матвєєва юридичні нюанси.

Підсумовуючи, правозахисниця додала, що всі учасники процесу у справі про смертельну ДТП у Харкові можуть подати заперечення на касаційну скаргу, протягом 15 днів з моменту отримання копії рішення.

Раніше ми розповідали про те, що один із столичних судів зняв арешт з автомобіля, який є власністю вітчима однією з винуватиць ДТП Василя Зайцева. Саме він звернувся до суду з відповідним клопотанням.

На засідання ні Зайців, ні його представники не з'явилися. За задоволення клопотання виступив прокурор Валерій Бухан, який зазначив, що, оскільки вирок суду вступив в законну силу, і досудове розслідування у даному кримінальному провадженні вже не виробляється, зазначений транспортний засіб не може бути використане у кримінальному провадженні саме як речовий доказ.

Нагадаємо, Зайцевій в колонії влаштували справжній «рай», фото потрапили в мережу.

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