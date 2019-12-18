Сьогодні, 18 грудня, під стінами Офісу президента в Києві митингуют

Учасниками акції є власники нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією. Вони вимагають, щоб прийняли закон про доступне оподаткування нерозмитнених авто без коефіцієнта віку і акцизу.

Крім того, "евробляхеры" просять пільг на розмитнення для інвалідів і ветеранів.

Поки акція проходить мирно і без скандалів.

Тим часом зараз президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у селі Красна Слобідка Обухівського району Київської області. Там він спілкується з фермерами.

Президент запевнив аграріїв, що після відкриття ринку землі, людям не потрібно бояться рейдерства, так держава буде захищати власників.

Зеленський зазначив, що питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум вже після відкриття ринку.

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Активісти пояснили, що зібралися саме під ОП, оскільки днем раніше, 17 грудня, вони не отримали жодної відповіді від уряду, Верховної Ради та профільного комітету.

Суть вимог "евробляхеров" полягає в лібералізації ставок розмитнення потриманих авто. Зараз розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться 250-650% від його митної вартості. Протестувальники вимагають, щоб розмитнення будь-якого авто, незалежно від віку, обходилася в 35-40% від його вартості.

Активісти заявляють, що зараз Кабмін, апарат президента і комітету податкової та митної політики ВР не відповідають на звернення представників "евробляхеров". При цьому саме укладення уряду не вистачає для подальшого просування законопроектів 2342 і 2345 до його розгляду нардепами.

Джерело фото: znaj.ua

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