В Україні найближчим часом буде досить тепло, як для другої половина зими

Погода підготувала українцям справжнісінькі «американські гірки»

На Миколая, 19 грудня, в Україні буде сухо і більш менш тепло. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко:

«Температура ще залишається досить високою. У південній частині країни та західних областях протягом дня +8 - +13», - зазначає автор. Разом з тим відомо, що на решті території передбачаються трохи нижчі температури:

«Від 5 до +9 градусів. Опадів 19 грудня в Україні не буде». Невелике зниження температури повітря також очікується у Києві:

«Максимально вдень +6, +7 градусів. Опади малоймовірні. 20-го грудня похолодає ще на 2-4 градуси». Разом з тим, зазначає спеціаліст, наступного дня, 21 грудня, температура повітря знову підвищиться.

На Сході слід чекати серйозних поривів вітру:

«Північно-східний, поривчастий, до сильного, обережно!».

Як повідомлялося раніше, в останні дні погода ставить українців в глухий кут: зима ніби сказилася. Фахівці стверджують, клімат змінюється, і неймовірне потепління, яке ми зараз можемо спостерігати, триватиме і далі. А закінчиться все тим, що зима скоротиться, "втративши" один місяць, і стане не такою суворою, як була раніше.

Про кардинальну зміну клімату раніше заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гидрометеоинститута Віра Балабух. За її словами, за рік температура підвищується на 0,1 градус, а до кінця 21 століття в Україні стане спекотніше вже на 3,2 градуси. Це по среднеоптимистическому прогнозом. Слідуючи з цього, теплий період може стати більше до 2-3 тижнів.

"Холодний період може стати ще на місяць коротший, а суворість зими зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів", – наголосила Балабух.

Нагадаємо, погода на Новий рік і Різдво здивує всіх, прогноз різко змінився: до чого готуватися

Як повідомляла Politeka, названий напій, який рятує від зимової депресії

Також Politeka писала, погода зійшла з розуму, зима в Україні скасовується: з'явився свіжий прогноз