25 грудня і 7 січня 2019-2020 в Україні відзначається Різдво Христове. Відповідно, люди отримують відразу цілих два вихідних, завдяки розбіжності Юліанського і Григоріанського календарів. Тому католикам можна відправляти листівки 25 числа (друзі з Америки і Європи), а православним — 7 числа (країни СНД).

Листівка, як невеликий подарунок з побажанням на Різдво — своєрідна традиція, яка триває вже багато десятиліть. Завдяки сучасним технологіям, відправити красиве зображення з супровідним текстом ми можемо за допомогою мережі Інтернет або СМС. Вибрати картинку деколи дуже складно, що пояснюється величезною різноманітністю самих малюнків і вітальних написів. Вони можуть бути представлені віршем, прозою чи навіть простим «З Різдвом Христовим».

Які бувають листівки на Різдво

Щоб спростити пошук, можна розбити всі різдвяні листівки на кілька груп:

без тексту (до атрибутів свята відноситься: церква, сніг, ялинка, образи Марії та Ісуса, Віфлеємська зірка, янголи, новорічні іграшки, абстракції домашнього тепла і затишку, сімейної ідилії);

короткий напис: «Вітаю…» (варто уникати таких листівок, або доповнювати їх красивим ґрунтовним вітальним текстом);

вірш (на картинці гармонійно виглядають короткі вірші, які не сильно закривають ілюстрацію);

проза (простий душевний текст на тлі красивого зображення).

Якщо вибрати конкретний напрямок, то і пошук підходящої листівки не займе багато зусиль і праці. Створити її можна і самостійно, за допомогою Фотошопу або інших подібних програм. Не спеціалісти в роботі з графікою також можуть з'єднати зображення й напис допомогою деяких програм (наприклад, Paint 3D), або сайтів, таких як MyCollages.

Коли немає бажання сильно заморочуватися, пропонуємо список красивих вітальних листівок на Різдво Христове.

Красиві листівки на Різдво

Часом доводиться годинами вибирати гарну листівку. Щоб не витрачати багато часу, пропонуємо список кращих привітань, виконаних у різних стилях.

Можна відправити просту і нехитру картинку, додавши супровідний вітальний текст.

Листівка-побажання любові і чудес — більш ніж універсальний різдвяний варіант. Її можна подарувати дорослим, дітям і літнім, байдужим не залишиться ніхто.

Традиційний вірш не всім подобається дарувати в звичайному письмовому форматі. Деякі вважають за краще, щоб він був написаний на красивому різдвяному тлі, де зображена ялина, подарунки, дзвіночки, прикраси та інші атрибути свята.

Тематична картинка, підкреслює дух Різдва, здатна підняти настрій і змусити посміхнутися. Церква, будинки і багато снігу, атмосфера свята і справжнього зимового затишку.

Як же на Різдво без листівки із зображенням Пресвятої Богородиці та маленького Ісуса Христа на тлі церкви. Віфлеємська зірка на небі, білі сніжинки та різдвяні атрибути, красивий вірш — ідеальне привітання для друзів і близьких.

Альтернативним варіантом традиційним листівкам може бути красиве тематичне зображення без тексту. У супровідному листі можна в прозі або віршем привітати всіх з народженням Христовим.

Текст на зображенні може бути написаний в прозі. Відсутність гарної рими не робить листівку менш привабливою. Для багатьох звичайний текст звучить більш глибоко і щиро.

У багатьох з нас є англомовні друзі. Відповідно, для них потрібно знайти особливу листівку з написом «Merry Christmas». Варто також написати супровідний текст.

Якщо не виходить красиво сформулювати речення англійською, можна відправляти картинки відразу з подібним текстом.

Супровідний текст до листівки

Незважаючи на те, що написано на листівці, завжди варто щось написати від себе. Зазвичай, якщо приходить тільки одна вітальна картинка, в голові виникає думка, що людина зробила це не щиро (просто знайшов картинку і відправив, щоб часу не витрачати). Потрібно проявити увагу, адже це найголовніше в привітаннях.

У супровідному листі можна написати все, що завгодно: вітальний вірш чи прозу, ненав'язливу фразу на кшталт: «Зі святом тебе, друже! Як поживаєш?» і т.д. Найбільш високо оцінюється звичайний душевний текст. Ось кілька прикладів.

«З Різдвом Христовим! У цей день бажаю тобі і твоїм близьким море щастя, усмішок, щоб здоров'я було міцним, і янголи небесні оберігали від усіляких бід! Прославимо народженого Спасителя нашого Ісуса Христа, нехай Віфлеємська зірка вказує нам шлях у темряві.»

«Вітаю з Різдвом! Бажаю багато сміху і снігу, щоб різдвяний святий дух не залишав. Тепла і душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, божественного захисту і небесної благодаті тобі! Ісус народився, радуйся!»

Також пропонуємо до ознайомлення гарні вірші.

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя й радості багато,

Хай усе в житті Вам вдасться,

Хай в завжди панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос народився!

Другий вірш коротший, але не гірше розкриває атмосферу Різдва.

Хай Янгол торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай щастя і радість наповнять Ваш дім,

Оселиться посмішка та спокій у нім.

Веселого Різдва!

Незважаючи на те, католицьке чи православне, Різдво — воно одне. Це свято народження Ісуса Христа. Люди відзначають його практично однаково, дарують подарунки, вірші, листівки, побажання (можна навіть з приколом). Радимо провести цей вихідний в колі сім'ї, посмішок, у атмосфері тепла, радості та домашнього затишку.