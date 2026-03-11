Мешканцям радять ознайомитися з QR-кодами та новою системою оплати за проїзд у Вінниці.

У місті стартувала нова система оплати за проїзд у Вінниці, покликана спростити розрахунки та підвищити комфорт пасажирів, повідомляє Politeka.

Тепер у громадському транспорті встановлено сучасний механізм придбання квитків. Його мета — зробити поїздки швидшими та зручнішими для всіх мешканців.

У транспортній компанії пояснили, що QR-коди поділено на дві категорії: жовті для користувачів ПриватБанку та рожеві для monobank. Одночасно система підтримує розрахунки картками будь-яких банків. Коди поступово встановлюють у всіх автобусах, тролейбусах і маршрутках міста.

Використовуючи нову систему оплати за проїзд у Вінниці, пасажири можуть купувати квитки через застосунки Приват24 або monobank, а також безпосередньо скануючи код камерою смартфона.

Для Приват24 достатньо вибрати кількість квитків, карту та натиснути «Купити» — електронний документ зберігається у додатку. У monobank покупка підтверджується у застосунку або браузері, після чого квиток миттєво з’являється на екрані з QR-кодом для перевірки.

Таймер дії електронного квитка становить 60 хвилин, у документі вказано бортовий номер транспорту. Якщо сторінку випадково закрили, її можна відновити через історію браузера.

Представники компанії наголошують, що технологія оптимізує оплату, прискорює пересування та підвищує рівень сервісу у транспорті.

