Новий графік руху поїздів у Львові впливає на сполучення зі сходом України, тому пасажирам варто знати про коригування.

Новий графік руху поїздів у Львові з 1 березня торкнувся маршруту №128 «Запоріжжя – Львів», повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Львові передбачає, що тепер даний експрес курсує через день. Нагадаємо, що пасажирський склад забезпечує пряме сполучення для жителів Кропивницького та прилеглих районів.

Причиною таких змін стало питання безпеки пасажирів на маршруті через Запорізьку та Дніпропетровську області.

В «Укрзалізниці» пояснили, що Запорізька ОВА наразі не може гарантувати безпечний проїзд залізничного транспорту по маршруту Дніпро – Запоріжжя – Дніпро.

Через це прийняли рішення скоротити кількість курсувань №128, аби не наражати людей на небезпеку. Новий графік руху поїздів у Львові діє до покращення безпекової ситуації, і наразі склад курсує тільки по парних днях.

Крім №128, через Кропивницький залишаються інші маршрути: №53/54 Дніпро – Одеса щоденно, №254 Одеса – Кривий Ріг через день, №8 Одеса – Харків через день та №790 Кропивницький – Київ щоденно.

Також у розкладі на сайті «Укрзалізниці» опубліковано всі чинні зміни, щоб пасажири могли планувати поїздки заздалегідь.

Експерти зазначають, що подібні зміни є тимчасовими і пов’язані виключно з безпековими умовами на маршруті, а не з технічними проблемами чи дефіцитом вагонів.

Проте для пасажирів, які регулярно користуються №128, це означає необхідність уважно перевіряти дати і заздалегідь купувати квитки.

У дні, коли даний пасажирський склад не курсує, окремим пасажирам доведеться шукати інші шляхи доїзду до потрібних міст. Тож варто уточнювати всі деталі у касах на залізничних вокзалах, або ж у додатку УЗ.

