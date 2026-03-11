За інформацією підприємства, у денний час теплопостачання змінилося, проте це ще не завершення опалювального сезону у Миколаєві.

Температура у квартирах місцевих мешканців може змінитись, проте поки не йдеться про завершення опалювального сезону в Миколаєві, пише Politeka.net.

В ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили деталі.

За інформацією підприємства, у денний час теплопостачання тимчасово призупинятимуть, а вночі його відновлюватимуть. Таке рішення пояснюють тим, що вдень температура повітря підвищується, тоді як у нічні години все ще залишається прохолодно.

«Вдень будемо призупиняти постачання тепла, а вночі - відновлювати. Все для вашого комфорту, адже ночі поки холодні», - пояснили громадянам.

У підприємстві зазначають, що такі заходи спрямовані на підтримання комфортної температури у помешканнях містян. Водночас там підкреслюють, що це ще не означає завершення опалювального сезону.

Водночас традиційно рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8°C. У «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили, що всі рішення ухвалюються відповідно до офіційного прогнозу погоди та чинних норм законодавства.

Тим часом Олексій Кулеба заявив, що наразі держава має достатні запаси палива, а енергетична система працює стабільно. Саме тому влада не планує поспішати з припиненням подачі тепла навіть попри те, що вже настала календарна весна. Для Миколаївської області це означає, що опалення продовжуватимуть подавати доти, доки цього вимагатимуть погодні умови.

Він також підкреслив, що система теплопостачання здатна функціонувати стільки часу, скільки потрібно для забезпечення комфортних умов для мешканців.

