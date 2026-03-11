Графіки відключення світла у Чернігові на 12 березня торкнуться лише частини вулиць міста.

У Чернігові 12 березня в окремих районах міста діятимуть додаткові графіки відключення світла, обмеження пов’язані з проведенням планових робіт, пише Politeka.net.

Про заплановані відключення повідомили у «Чернігівобленерго».

Зазначається, що графіки відключення світла у Чернігові на 12 березня торкнуться лише частини вулиць міста. Жителям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком адрес, де можливі перебої з електропостачанням, і врахувати цю інформацію під час планування повсякденних справ, щоб уникнути зайвих незручностей.

З 07:00 до 17:00 години електрика зникне в Чернігові, проте обмеження будуть тривати тільки за такими адресами:

Дніпровська — 6А, 34А

Заньковецької — 34, 36, 38, 39, 39А, 39Б, 39В, 39Г, 39Д, 39Ж, 39З, 39К, 39Л, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64

Миру — 21

Світанкова — 2, 2А, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Танкістів — 14

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть світло в частині міста. Додаткові графіки будуть діяти в будинках, що знаходяться за адресами:

Авіації — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 29, 35, 37

Анатолія Шкурка — 15, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 37А, 37Б, 37В, 57, 57/126, 57/132

Архітектурна — 2, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34

Балицького — 1, 3, 13

Білоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Бориса Гмирі — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40

Будівельна — 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 22А, 24, 28, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 50

Весняна — 2А, 23

Ветеринарна — 1, 4

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 18

Востришева — 1–14, 16–18, 20–23, 25–30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А

Гарамів — 10, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 25

Господарська — 1А, 1Б, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 18, 19

Григоренка — 1–11, 11А, 13, 15–17, 18А, 19, 21–23А, 24А, 25–27, 29–34

Грушевського — 1, 2А, 3–7, 9, 12, 16–22, 24, 25, 27, 31, 61, 62

Ґельсінської спілки — 30, 32, 34, 34А, 35–40, 42–66, 68

дачне товариство «Лелека» — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Джеймса Мейса — 1А, 1Б, 1В, 2, 4, 6, 9, 11Б, 12, 13В, 14–16, 18, 20, 22–24, 27, 28, 31, 33, 36, 38

Дмитра Бортнянського — 6, 8, 11, 11А, 13–20, 19А, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30

Єськова — 2А

Забарівський пров. — 1, 3, 4

Земська — 37, 39, 41, 43, 43А, 77А, 79А, 81, 83, 85

Кибальчича — 2, 4, 5А, 6, 6А, 6Б.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме змінилися тарифи.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: стало відомо, як змінилися розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Чернігівській області: як отримати бажану підтримку.