Влада не планує поспішати з завершенням опалювального сезону в Полтавській області навіть попри те, що вже настала календарна весна.

Завершення опалювального сезону в Полтавській області цьогоріч відбудеться із урахуванням температурного режиму, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час брифінгу для журналістів після засідання Рада національної безпеки і оборони України.

Завершення опалювального сезону в Україні, зокрема в Полтавській області, цього року залежатиме від фактичних погодних умов у регіонах.

За словами Кулеби, наразі держава має достатні запаси палива, а енергетична система працює стабільно. Саме тому влада не планує поспішати з припиненням подачі тепла навіть попри те, що вже настала календарна весна. Для Полтавської області це означає, що опалення продовжуватимуть подавати доти, доки цього вимагатимуть погодні умови.

"Ми готові працювати і до 15 квітня. Будемо орієнтуватися виключно на температурний режим", — наголосив Олексій Кулеба.

Він також підкреслив, що система теплопостачання здатна функціонувати стільки часу, скільки потрібно для забезпечення комфортних умов для мешканців. Такий підхід допоможе уникнути передчасного вимкнення опалення та запобігти охолодженню житлових будинків у період можливих весняних похолодань.

Водночас традиційно рішення про завершення опалювального сезону в Полтавській області ухвалюють тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8°C. Саме цей показник і надалі залишатиметься основним орієнтиром для місцевої влади під час прийняття відповідних рішень.

