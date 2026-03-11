Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області впроваджується разом із міжнародними партнерами та орієнтована на покращення якості життя.

У 2026 році розпочалася гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області, спрямована на підтримку літніх людей та родин, що опинилися у складних обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізують у Харкові та Ізюмі. Проєкт охоплює відновлення пошкодженого житла й забезпечення базових потреб мешканців, які постраждали від обстрілів або тривалий час перебували в небезпечних умовах.

У межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено ремонт дверей, вікон, покрівлі, а також відновлення стін і стель. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання спеціалісти.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть за відсутності частини документів.

Для участі потрібно надати паспорт, підтвердження права власності та довідку про доходи. Консультанти супроводжують заявників під час оформлення й пояснюють послідовність дій.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх літніх людей та мешканців із серйозними проблемами зі здоров’ям. Фахівці допомагають у побутових справах і створюють безпечні умови проживання.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області впроваджується разом із міжнародними партнерами та орієнтована на покращення якості життя старших мешканців регіону.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями й звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей. Своєчасне подання заяви дозволяє пришвидшити розгляд та отримати необхідну підтримку.

