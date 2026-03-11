Завершення опалювального сезону в Кіровоградській області дозволить жителям поступово пристосуватися до теплішої погоди.

Завершення опалювального сезону в Кіровоградській області наближається, повідомляє Politeka.

Місцева влада наголошує, що порядок включення та відключення тепла визначається пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

Конкретної дати у документі не зазначено, а завершення опалювального сезонув Кіровоградській області відбувається, коли середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C.

Такий підхід дозволяє котельням і тепломережам плавно перейти у літній режим роботи без різких перепадів у квартирах, школах, лікарнях та інших соціальних установах.

Фахівці радять мешканцям перевірити стан батарей та вентиляційних решіток, щоб тепло розподілялося рівномірно по кімнатах.

Контроль температури у власних оселях і правильне регулювання обігріву допоможе уникнути зайвих витрат енергії. Крім того, важливо провітрювати приміщення.

Слідкувати за показниками лічильників і своєчасно передавати їх до тепломережі також необхідно, щоб нарахування оплати було коректним.

Меблі та штори не повинні закривати батареї, а ущільнювачі вікон і дверей варто перевіряти, щоб мінімізувати втрати тепла.

Минулого року завершення опалювального сезону в Кропивницькому Кіровоградської області відбулося поступово.

Усі міські котельні, крім ТЕЦ, завершили роботу 24 березня, тоді як на ТЕЦ зупинку котлів розпочали 26 березня, і вона тривала три дні через технологічні особливості обладнання.

Житлові будинки, школи, лікарні та інші бюджетні установи могли продовжувати отримувати тепло за заявками керівників закладів.

