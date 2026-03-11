Редакція порталу Акценти отримала копію листа, яким Міністерство освіти і науки погодило виплату ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимиру Бугрову премії за результатами 4 кварталу 2025 року.



Пише сайт Акценти.

Міносвіти направило в університет лист, підписаний заступником міністра Миколою Трофименком, в якому погоджує премію ректору КНУ та визначає її в розмірі подвійної середньомісячної заробітної плати.

Точну суму 255 тис. 249 гривень, отриману Бугровим, можна побачити в декларації, яку він подав у лютому 2026 у зв’язку з суттєвими змінами у майновому стані.

Багаторазовий токсичний ректор року, падіння КНУ в світових рейтингах, третє місце університету за кількістю абітурієнтів, оголошення підозри за розкрадання мільйонів на бомбосховищах, провальна робота з підготовки університету до блекаутів, виявлення НАЗК незадекларованого майна майже на 1 млн гривень і притягнення судом до відповідальності за корупційне правопорушення, а в результаті – премія від Міносвіти в сотнях тисяч гривень. До того ж в самому міністерстві визнають, що ректор Бугров не виконує половину своїх показників, які прописані в його контракті.

Зважаючи на всі скандали з Бугровим та незадовільний стан університету, Міносвіти мало б ініціювати відставку ректора КНУ. Однак всі спостерігають протилежне. В університеті давно не дивуються такому порядку речей, оскільки ректор Бугров має давні корупційні зв’язки в органах влади та продовжує розставляти друзів на потрібні посади. З вересня минулого року заступником Міносвіти Кабмін призначив його старого друга – того самого Миколу Трофименка, який особисто підписав лист про преміювання Бугрова.

Трофименко всім розповідає, що вважає Бугрова своїм наставником і цьому є логічне обґрунтування. Ще у 2024 році ректор КНУ допоміг Трофименку захистити докторську дисертацію в підпорядкованому йому Інституті публічного управління та державної служби КНУ. Бугров також сприяв просуванню Трофименка у Спілці ректорів закладів вищої освіти на посаду заступника голови спілки, а далі з цієї посади – в заступники Міністра з перспективою на посаду Міністра.

Спілка давно хотіла пролобіювати свого представника на посаду міністра, щоб знизити втручання держави у діяльність закладів вищої освіти, насамперед полегшити університетам заробляти гроші та послабити контроль уряду за нерухомим майном ЗВО, що дасть їм можливість продавати або здавати у довгострокову оренду майнові комплекси та університетські землі. Іншими слова, безконтрольно деребанити державне майно.

Ректор Бугров займає посаду заступника голови Спілки і має в ній суттєвий вплив, який формується не власним авторитетом, а відомими всім друзями Бугрова у владних кабінетах. Водночас велика кількість членів Спілки зневажають Бугрова через відомі всім історії його інтимних стосунків зі студентками та відсутність у ректора КНУ наукового ступеня доктора наук, що вважається неприйнятним у колі ректорів.

Бугров за 25 років роботи в університеті не спромігся захистити докторську дисертацію і залишається лише кандидатом наук. Колеги по філософському факультету називають його популістом з підвішеним язиком, який не досягає глибин наукової думки. До цього часу Бугров читає лекції виключно першокурсникам філософського факультету.