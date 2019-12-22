Відомий російський актор Гоша Куценко ошелешив заявою, що хотів стати президентом України

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Артист зізнався, що для нього це найскладніша роль в житті.

«Я ж колись хотів бути президентом України. Ні, правда, не смійтеся. Років десять тому. Це навіть обговорювалося досить серйозно», - сказав він в інтерв'ю журналістам.

Однак, за словами актора, у нього захворіла мама, і він забув про своє бажання.

Раніше ми писали, 52-річний Гоша Куценко заявив, що з віком чоловіки стають цинічними і вже не можуть так яскраво і сильно закохуватися, як юнаки.

«Якщо за коханням, то краще йти до молодих. А якщо за баблом, то нам, старим. Хоча щастя не в грошах. Все щастя в любові!», — сказав у своєму інтерв'ю Куценко.

Також артист каже, що головне хобі в його житті це секс. Гоша Куценко підкреслює, що у нього це завжди відбувалося виключно з любові.

Актор зізнався, що свою кар'єру він робив сам, а не через ліжко. Куценко пожартував, що кілька разів був готовий на інтим заради ролі, і навіть у відкриту на кастингу заявляв про це. Однак примудрявся пройти проби на загальних підставах.

«Ніхто не погоджувався. Напевно, це з-за того, що я старенький. Давно починав», — посміявся Гоша Куценко. Свої роки артист не приховує.

«Не потрібно брехати. Чоловік – це не вино і коньяк, а живий організм. Молодим дістається більше сексу та еротики, ніж мені. Тому молоді хлопці крутіше. Хоча ті, хто старше – багатше», – розмірковував в інтерв'ю Куценко.

Навіть у свої 52 роки Гоша користується великою популярністю у жінок. Проте він вже сім років як щасливо одружений на моделі Ірині Скриніченко.

Нагадаємо, Куценко зізнався, як його запрошували воювати на Донбас.

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